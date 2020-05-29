أردوغان: رفع الإجراءات الاحترازية الاثنين المقبل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رفع معظم التدابير والقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في البلاد وتخفيف البعض الآخر اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، 1 يونيو/ حزيران.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي بحسب وسائل إعلام تركية، إن حظر السفر بين الولايات الذي فرض في وقت سابق من شهر مارس/ آذار الماضي سيرفع اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وسيعاد افتتاح المطاعم والمقاهي والمتاحف والمسابح والنوادي الرياضية ومرافق الاستراحة على طرقات السفر، ورياض الأطفال ودور الرعاية النهارية، ومدارس السياقة ومثيلاتها بحلول 1 يونيو/ حزيران أيضا.

رئيس الجمهورية @rterdogan_ar : رفع قيود السفر بين المدن بشكل كامل اعتبارا من 1 يونيو. pic.twitter.com/1h5hPpyvye — حزب العدالة والتنمية (@Akpartiarabic) May 28, 2020

​وأوضح أردوغان أن فرض حظر التجول على كبار السن الذين يتخطون 65 عاماً سيستمر، إلا أنه سيسمح لأصحاب المحلات التجارية من هذه الشريحة العمرية باستئناف أعمالهم شريطة الالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وقواعد النظافة.

كما سيتم السماح، وفقا للرئيس التركي، لمن هم دون الثامنة عشرة من عمرهم بالخروج أيام الأربعاء والجمعة من منازلهم، فيما سيتم السماح لمن هم بين 18 و 20 عاما بحرية الحركة على مدار الأسبوع.