مقتل 7 أشخاص احتجاجا على وفاة امرأة "سوداء" في أمريكا... فيديو

وقالت الشرطة الأمريكية اليوم الجمعة، بحسب صحيفة "نيويرك تايمز" الأمريكية: "إن 7 أشخاص أصيبوا بالرصاص، أحدهم على الأقل في حالة حرجة، بعد احتجاجات في بلدية لويفيل بولاية كنتاكي على مقتل امرأة "سوداء"، تدعى بريونا تايلور بالرصاص في شقتها في مارس/ آذار الماضي".
#BREAKING: Shots fired amid protest in downtown Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/yiXlQ9wmhp— UA News (@UrgentAlertNews) May 29, 2020
وقال عمدة لويفيل غريغ فيشر، فى ساعة مبكرة من صباح الجمعة: "إن من بين المصابين الذين أصيبوا فى المظاهرة نقل اثنين لإجراء عملية جراحية وخمسة فى حالة جيدة".
وأضاف أنه "لم يكن هناك ضباط يقومون بتفريغ أسلحتهم وإن العنف جاء من داخل الحشد".
16) Kentucky de protestoların şiddete dönüştüğü bit başka eyalet.#Kentucky #Ohio #GeorgeFloydMurder #GeorgeFloydprotest #BlackLivesMatter pic.twitter.com/EAPXpSEKSu— Ömer Faruk Şahin (@omerfaruksahinx) May 29, 2020
ويأتي إطلاق النار في لويفيل بالتزامن مع تصاعد احتجاجات منفصلة في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا بعد انتشار مقطع فيديو مصور لرجل "أسود" يختنق حتى الموت تحت ركبة رجل شرطة أمريكي.
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