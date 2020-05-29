"هربت بها"... هلع في الهند بعد سرقة القرود لعينات دم مرضى ثبتت إصابتهم بكورونا

قالت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، إن مجموعة من القرود هاجمت عاملا صحيا وسرقت عينات دم مرضى ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

ووقع الهجوم هذا الأسبوع عندما كان فني في أحد المعامل يسير في حرم كلية طب حكومية في ميروت على بعد 460 كم شمالي لكناو عاصمة ولاية أوتار براديش.

وأشارت السلطات إلى أنه لم يتضح إن كانت القرود سكبت عينات الدم لكن السكان الذين يعيشون بالقرب من الحرم الجامعي يخشون من زيادة تفشي الفيروس إذا حملت القرود العينات إلى المناطق السكنية.

وقال الدكتور جارج المسؤول في الكلية لـ"رويترز"، "خطفت القرود عينات دم 5 من مرضى كوفيد-19 يخضعون للعلاج وهربت بها... سنضطر لأخذ عينات دم أخرى منهم".

وأضاف "لم يتضح إذا كان من الممكن أن تصاب القرود بفيروس كورونا بسبب الدم الملوث".

وتابع "لا يوجد دليل على أن القرود يمكن أن تصاب بالعدوى".

وبحسب خبراء البيئة، يزيد تسلل القرود إلى المناطق السكنية في الهند وتسبب إزعاجا بل وتهاجم الناس بحثا عن الغذاء.

وسجلت الهند 165799 حالة إصابة و4706 وفيات بفيروس كورونا.