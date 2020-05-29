المجلس الأوروبي يدعو طالبان للعودة إلى طاولة الحوار

دعا المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، حركة طالبان إلى استئناف عملية المفاوضات، ووقف إطلاق النار من جميع الأطراف، مجددا دعمه للشعب الأفغاني لإحلال السلام والاستقرار في البلاد.

أمستردام - سبوتنيك وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي، "اعتمد المجلس نتائج حول عملية السلام في أفغانستان، وكرر المجلس التزامه سياسيا بدعم كابول، في التوصل إلى الأمن والاستقرار".

وأضاف البيان، "ستشترط بروكسل لتقديم دعمها السياسي والمالي في المستقبل، أن تلتزم جميع الأطراف بعملية السلام. ويدعو المجلس طالبان للعودة إلى طاولة الحوار على الفور، وعليها احترام الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع واشنطن في 29 شباط/فبراير الماضي. كما يدين الاتحاد الأوروبي الهجمات التي طالت مستشفى في كابول مؤخرا".

وتابع البيان الصحفي على الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي،" كما تدعم بروكسل دعوة الأمم المتحدة لجميع الأطراف في أفغانستان إلى وقف فوري لإطلاق النار والتركيز على مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا. وأكد المجلس خلال استنتاجاته على استخدام جميع الأدوات بما فيها التعاون المشترك مع الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومع باقي الحلفاء لتحقيق السلام في البلاد. وعلى عزم الاتحاد الأوروبي عقد مؤتمر لجمع التبرعات للشعب الأفغاني، سيعقد في جنيف".