إنفاق المستهلكين الأمريكيين يهوي في أبريل

انخفض إنفاق المستهلكين الأمريكيين بوتيرة قياسية في أبريل/ نيسان، إذ قوضت جائحة "كوفيد-19" الطلب، مما يدعم توقعات بأن الاقتصاد قد ينكمش في الربع الثاني في أكبر وتيرة منذ الكساد الكبير.

قالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، نزل 13.6 بالمئة الشهر الماضي في أكبر تراجع منذ بدأت الحكومة تتبع السلسلة في 1959، وبعد انخفاض بنسبة 6.9 بالمئة في مارس/ آذار؛ بحسب وكالة "رويترز".

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا تراجع إنفاق المستهلكين 12.6 بالمئة في أبريل/ نيسان.

يذكر أن الركود الاقتصادي الناتج عن الإجراءات التقييدية التي فرضتها غالبية دول العالم من أجل كبح انتشار فيروس كورونا المستجد قد أدى إلى إيقاف العمل في الكثير من المؤسسات والمرافق الحيوية، وفقد كثيرون نتيجة لذلك أماكن عملهم، وأعلنت العديد من الدول فقدان الكثير من مواطنيها وظائفهم.

وعلى سبيل المثال فقد الاقتصاد الأمريكي 20.5 مليون وظيفة في أبريل/ نيسان، وهو أكبر انخفاض في الوظائف منذ الكساد الكبير والإشارة الأكثر قسوة بشأن الكيفية التي تعصف بها جائحة فيروس كورونا المستجد بأكبر اقتصاد في العالم.