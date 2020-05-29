مقتل 3 من أفراد حرس الحدود الإيرانية في اشتباكات مع مسلحين غربي البلاد

قتل ثلاثة من أفراد حرس الحدود الإيرانية أثناء اشتباك مع مجموعة من المسلحين في منطقة سردشت شمال غربي البلاد.

قال المساعد الاجتماعي لحرس الحدود في محافظة أذربيجان الغربية العقيد محمد فكري "استشهد هؤلاء الرجال الشجعان هذا الصباح أثناء قيامهم بدورية حدودية في منطقة سردشت وفي اشتباك مسلح مع الأشرار". وأضاف "سيتم الإعلان عن تفاصيل الحادث في وقت لاحق" بحسب وكالة "فارس".

وفي مطلع مايو/ أيار الجاي قتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، خلال اشتباكات مع "زمرة مناهضة للثورة" في منطقة ديواندرة بمحافظة كردستان، الواقعة غربي إيران بمحاذاة العراق.

وتتكرر الاشتباكات بالمنطقة بين قوات الأمن الإيرانية وجماعات مسلحة كردية إيرانية تتخذ من العراق المجاور قاعدة لها مثل حزب "الحياة الحرة" الكردستاني الذي تتهمه طهران بالارتباط بمسلحي حزب "العمال" الكردستاني في تركيا.

وحزب "الحياة الحرة" لكردستان جناح إيراني لحزب "العمال" الكردستاني، وهو جماعة متمردة في تركيا حملت السلاح في 1984 من أجل إقامة وطن للأكراد في جنوب شرق تركيا. وتصنف طهران وواشنطن حزب "الحياة الحرة" لكردستان ضمن المنظمات الإرهابية.

وتعهدت إيران بتكثيف العمليات العسكرية ضد الجماعة المتمردة التي تسعى لتوسيع الحكم الذاتي للمناطق الكردية في إيران. ويدير حزب الحياة الحرة لكردستان قواعد في الجبال عند ملتقى الحدود الإيرانية العراقية التركية.