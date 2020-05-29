أردوغان: أرسلنا حتى الآن مساعدات طبية لأكثر من 90 دولة من أصل 190 طلبت المساعدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا أرسلت حتى الآن مساعدات طبية لأكثر من 90 دولة من أصل 190 طلبت المساعدة منها على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك أثناء تهنئة أردوغان للشعب التركي بمناسبة الذكرى الـ 567 لفتح مدينة إسطنبول، معتبرا ذلك انتصارا تاريخيا، أغلق عصرا وفتح عصرا آخر، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواطنيه بالذكرى الـسنوية الـ 567 لفتح مدينة إسطنبول

وقال الرئيس أردوغان في تغريدة على تويتر الجمعة: "أقدم التهاني بمناسبة الذكرى الـ 567 لفتح إسطنبول، أحد أعظم الانتصارات في التاريخ، والذي أغلق عصرا وفتح عصرا آخرا"https://t.co/nA1e8W3tUD — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 29, 2020

​وقال أردوغان: "أقدم التهاني بمناسبة الذكرى الـ 567 لفتح إسطنبول، أحد أعظم الانتصارات في التاريخ، والذي أغلق عصرا وفتح عصرا آخرا".

وأردف: "أرسلنا حتى الآن مساعدات طبية لأكثر من 90 دولة من أصل 190 طلبت المساعدة، تركيا دخلت مسارا تمضي فيه بخطى واثقة نحو أهدافها المنشودة في جميع المجالات"

#عاجل | الرئيس #أردوغان: أرسلنا حتى الآن مساعدات #طبية لأكثر من 90 دولة من أصل 190 طلبوا المساعدة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 29, 2020

​وأضاف: "وفود من شتى أنحاء العالم تزور تركيا للاطلاع على نظام التأمين الصحي العام لدينا، ستجذب مؤسساتنا الصحية ونظام التأمين الصحي في تركيا مزيدا من الاهتمام العالمي كنموذج ناجح بعد فترة الوباء".

#عاجل | الرئيس #أردوغان: وفود من شتى أنحاء #العالم تزور #تركيا للاطلاع على نظام التأمين الصحي العام لدينا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 29, 2020

​وختم أردوغان: "مصممون على أن نورث شبابنا تركيا كبيرة وقوية في الذكرى الـ 600 لفتح إسطنبول التي تصادف عام 2053".