الصحة العالمية تكشف حقيقة تشخيصها حالات كورونا عبر الإنترنت

ونفت المنظمة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، كل ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إنشائها أداة لتشخيص الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر الإنترنت.

تنفي منظمة الصحة العالمية ما تدوال على وسائل التواصل الاجتماعي عن إنشائها لأداة لتشخيص الحالة أونلاين، وتهيب بالمواطنين بأن يوثقوا المعلومات من مصادرها الرسمية. pic.twitter.com/9R86Gvt6BP — WHO Egypt (@WHOEgypt) May 29, 2020

وقالت: "تنفي منظمة الصحة العالمية ما تم تدواله على وسائل التواصل الاجتماعي عن إنشائها لأداة لتشخيص الحالة أون لاين، وتهيب بالمواطنين بأن يوثقوا المعلومات من مصادرها الرسمية".

يشار إلى وزارة الصحة المصرية، أعلنت إطلاق تحديثات جديدة بتطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة، الذي تم إطلاقه يوم 14 من شهر أبريل/ نيسان 2020، "وذلك في إطار حرص الوزارة على التيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمة طبية في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا وإرشادات التوعية حول الوقاية من الفيروس".