وضع موقع "تويتر" تنبيها على تغريدتين للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان أشار خلالهما إلى أن فيروس كورونا انطلق من الولايات المتحدة وليس الصين.

وجاء التنبيه على شكل علامة تعجب (!) زرقاء، على تغريدتين كانتا قد نشرتا في 12 آذار/ مارس الماضي اقترح فيهما تشاو ليجيان أن الجيش الأمريكي كان السبب في إحضار فيروس كورونا إلى مدينة ووهان خلال مشاركته في الألعاب العسكرية العالمية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

© Photo / twitter.com/Lijian Zhao 赵立坚 موقع تويتر ينبه من تغريدة لمسؤول في الخارجية الصينية

وتحتوي أيقونة التحذير على رابط يوجه المستخدم إلى تغريدات حول أصل فيروس كورونا.

وفي وقت سابق وضع "تويتر" علامة تحذير أسفل تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث خلالها عن إمكانية تزوير بطاقات الاقتراع عبر البريد، داعية القراء إلى تقصي الحقائق في تغريدات ترامب.

وفي رد على تحرك الشركة، اتهم ترامب "تويتر" في تغريدة بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020. وقال: "تويتر تخنق حرية التعبير تماماً، وأنا، بصفتي رئيساً، لن أسمح بحدوث ذلك".