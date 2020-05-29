بسبب سيجارة... شاب يطلق النار على زميله في العمل

ألقت الشرطة القبض على أحد سكان مقاطعة كالاسين التايلاندية لقيامه بإطلاق النار على زميله الذي طلب منه عدم التدخين في مكان العمل.

ووفقا لموقع "آسيا ون" طلب ناتابون كانغوم البالغ من العمر 23 عاما، من زميله في العمل ثيراوات ثامكانتي البالغ من العمر 27 عاما، التدخين في المكان المخصص.

— AsiaOne - pls stay at home #SGUnited (@asiaonecom) May 29, 2020

ورداً على ذلك، أمسك ثامكانتي بندقيته وفتح النار على زميله وأصابه بخمس رصاصات في الفخذ الأيمن وفر هاربا من مكان الحادث.

وعثر رجال الشرطة على ثامكانتي مختبئا عند أقاربه في مقاطعة رايونغ وقاموا باعتقاله بتهمة محاولة القتل وحمل السلاح دون رخصة.