صورة جديدة لجورجينا رودريغز تحصد نحو مليون إعجاب في ساعات قليلة

نشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صورة على حسابها في موقع إنستغرام، وهي تمارس التمارين الرياضية للمحافظة على لياقتها البدنية خلال فترة الحجر الصحي.

وحصدت جورجينا صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نحو مليون إعجاب على صورتها خلال التدريب في صالة رياضية، وذلك خلال ساعات قليلة من نشرها.

وتستعرض عارضة الأزياء الإسبانية بانتظام طرقها في المحافظة على لياقتها البدنية ورشاقة جسمها، وذلك من خلال نشر مقاطع فيديو وصور على حسابها الشخصي في موقع "إنستغرام"، ويتابعها هناك أكثر من 18 مليون مستخدم.

وكانت جورجينا قد ألمحت، في بداية مايو/ أيار الجاري، لحملها عندما نشرت صورة أرفقتها بتعليق:"طفلة صغيرة"، ومعها صورة "قلب"، في إشارة إلى أنها تنتظر مولد طفلة من صديقها رونالدو.