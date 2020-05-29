"فوربس" تجرد كايلي جينر من لقب "المليارديرة الصغيرة" بسبب الأكاذيب

جُردت نجمة التلفزيون وعارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر البالغة من العمر 22 عاما، من لقب "المليارديرة الصغيرة" بسبب كذبها حول دخل شركتها.

واتهمت صحيفة "فوربس" الأمريكية جينر"بالكذب حول دخل شركتها وتزوير الإقرارات الضريبية" من أجل الحفاظ على مركزها في قائمة الأغنياء.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، باعت جينر 51 في المئة من علامتها التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة مقابل 600 مليون دولار، لتحصل على ما يقرب من 340 مليون دولار بعد دفع الضرائب.

وبتغريدة في حسابها على تويتر، غردت جينر وكتبت: "أنا متحمسة جداً للشراكة مع Coty Inc لمواصلة توسيع علامتي التجارية على مستوى العالم.. وأكدت جينر في التغريدة نفسها بأن هذه هي البداية فقط!

— Kylie Jenner (@KylieJenner) November 18, 2019

ووفقًا لخبراء فوربس، تبلغ ثروة جينر أقل من 900 مليون دولار، كما أن العلامة التجارية Kylie Cosmetics تحقق إيرادات أقل مما ادعت جينر قبل إتمام صفقة البيع.