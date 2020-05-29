غوغل تطلق ميزة مشاركة الموقع دون عنوان

أعلنت شركة غوغل، اليوم الخميس، عن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة عناوينهم عبر خدمة الخرائط، حتى وإن لم يمكن هناك عنوان رسمي.

وعلى موقعها الرسمي، أعلنت الشركة أنها سهلت على أي شخص لديه جهاز أندرويد مشاركة موقعه باستخدام عناوين Plus Codes في خرائط غوغل، وهذا الرمز شخصي يتألف من أرقام وأحرف، بالإضافة إلى وحدة محلية تمثل المدينة.

وأكدت الشركة أن الميزة ستتوفر في النسخة الأحدث من تطبيق خرائط غوغل في نظام أندرويد خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت غوغل إلى أن أكثر من ملياري إنسان في جميع أنحاء العالم ليس لديهم عنوان رسمي يُسهل تحديد مكانهم، وللتغلب على هذا التحدي أطلقت الشركة خدمة Plus Codes التي تستخدم عناوين رقمية مشتقة من إحداثيات خطوط الطول والعرض، ويمكن استخدامها لتحديد أي موقع على نحو فريد، سواء كان ذلك الموقع في المدن أو في قمم الجبال.