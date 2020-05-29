أول تعليق من باراك أوباما على مقتل مواطن أمريكي أسود

أصدر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، مساء اليوم الجمعة 29 مايو/أيار، أول تعليق على واقعة مقتل مواطن أمريكي أسود.

ونشر أوباما بيانا عبر حسابه على "تويتر" علق فيه على واقعة مقتل جورج فلويد، المواطن الأمريكي الأسود، على يد رجل شرطة أمريكي.

وقال أوباما: "لا ينبغي أن تكون مثل تلك الحوادث أمرا عاديا في 2020 وفي الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع بقوله: "لا ينبغي أن نصمت على مثل تلك الحوادث مجددا، ولا ينبغي أن تمر ولا ينبغي أن تكون أمرا عاديا".

My statement on the death of George Floyd: pic.twitter.com/Hg1k9JHT6R — Barack Obama (@BarackObama) May 29, 2020

​وكانت احتجاجات عديدة قد اندلعت في مدينة مينابوليس، عقب وفاة المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، على يد رجل شرطة أمريكي.

وأثارت وفاة الضحية، جورج فلويد، خلال الأسبوع الجاري، احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بعد أن أظهر فيديو الرجل ذو البشرة السمراء، (الذي يبلغ من العمر 46 عامًا)، مقيد اليدين على الأرض، قائلاً: "لا أستطيع التنفس"، بينما يمسكه ضابط شرطة وركبته على رقبته، وقد أُعلن عن وفاته بعدها بوقت قصير في مستشفى قريب، بحسب السلطات.

وتم طرد جميع الضباط الأربعة الضالعين في الحادث من قسم شرطة مينيابوليس، لكن ذلك لم يوقف مواجهتهم تهم جنائية.