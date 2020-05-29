حكومة فرنسا تستعد لافتتاح متحف اللوفر في 6 يونيو

نشر متحف اللوفر في باريس بيانا على موقعه الرسمي، قال فيه إنه يعتزم إعادة فتح أبوابه في 6 يونيو/ حزيران المقبل وذلك ضمن إطار تخفيف قيود العزل العام المفروض بسبب فيروس كورونا.

وجاء في نص البيان: "إنه يتعين على الزائرين حجز تذاكر قبل السماح لهم بالدخول وأن يتبعوا لافتات إرشادية في الداخل كما طلب منهم استعمال الكمامات وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي تحقيقا "للحد الأقصى من الأوضاع الأمنية" عندما يأتون إلى مبانيه.

— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) May 29, 2020

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أمس الخميس، رفع القيود عن التنقل داخل البلاد، وإعادة فتح المقاهي والمطاعم اعتبارًا من 2 يونيو/ حزيران المقبل.

كما أعلن رئيس الوزراء عن إطلاق تطبيق على الهواتف الذكية يسمح برصد كل من كان على احتكاك بمصاب بفيروس كورونا من دون أن يتم تحديد موقع الشخص عبر نظام التموضع العالمي الـ "جي بي إس" حفاظا على الحريات والحياة الشخصية.