بري يهنئ رئيس مجلس الشورى الإيراني الجديد

أرسل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري برقية تهنئة إلى محمد باقر قاليباف بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الشورى في إيران.

وجاء في نص البرقية بحسب ما نشرته وكالة أنباء "فارس": "ببالغ السعادة تلقينا خبر الثقة الكبيرة التي منحها إياكم ممثلو الشعب الإيراني الشقيق كرئيس لمجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف: "يسعدني بهذه المناسبة أن أتوجه باسمي وباسم ​المجلس النيابي​ اللبناني بأسمى آيات التهنئة، متمنياً لكم وللشعب الإيراني وللجمهورية الإسلامية الإيرانية دوام التقدم والإزدهار ولقيادتها التوفيق والسداد".

وانتخب مجلس الشورى الإيراني الجديد، أمس الخميس، رئيس بلدية طهران السابق محمد باقر قاليباف رئيسا له.

وسبق أن ترشح قاليباف ثلاث مرات للانتخابات الرئاسية وشغل منصب قائد الشرطة سابقا، وكان عضوا في الحرس الثوري الإيراني، وتولى منصب رئيس بلدية طهران من 2005 حتى 2017.