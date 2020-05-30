كوريا الشمالية تعرب عن دعمها لإجراءات الصين في هونغ كونغ

أعربت كوريا الشمالية عن دعمها لقرار الصين تطبيق قوانين الأمن الوطنية في مدينة هونغ كونغ الذاتية الحكم، واصفة الإجراء بأنه "خطوة مشروعة" لحماية أمن البلاد.

سيئول - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله: "لكون قضية هونغ كونغ تعتبر شأنا داخليا للصين، لا يحق لأي دولة أو قوة أن تقول أي شيء عن هذه المسألة"، وفقا وكالة رويترز .

وتابع المسؤول: "نحن نعارض ونرفض بشد أي تدخل خارجي في الشؤون الأمنية والتطور الاجتماعي والاقتصادي لهونغ كونغ".

ويأتي ذلك على خلفية تعرض الصين لانتقادات من قبل بعض الدول الغربية لقرارها تطبيق القوانين الأمنية الوطنية في هونغ كونغ.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتخاذ إجراءات جوابية على قرار بكين بشأن هونغ كونغ.