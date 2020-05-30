فيديو ينشر لأول مرة منذ 15 عاما... قاسم سليماني ورئيس برلمان إيران يبكيان بحرقة

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو قديم، يجمع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الراجل، قاسم سليماني، مع محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني الجديد.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي التقط عام 2005، من تأبين أحد قيادات الحرس الثوري، قاسم سليماني يبكي بحرقة في أحضان قاليباف.

أنت الذي جربت ألم الفراق ألم تقل لنفسك وماذا عن قلوب هؤلاء.. قبل شهادتك لم نكن نعرف ماهو اليتم.. اليوم شعرنا به..😔

الشهيد الحاج #قاسم_سليماني يبكي على فراق رفيق دربه الشهيد احمد كاظمي pic.twitter.com/DNTJ2LJBze — MÄYSSÀ (@MayssaMays123) January 14, 2020

وقتل قاسم سليماني بضربة أمريكية في حرم مطار بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني مطلع العام الجاري.

هذا، وانتُخب الجنرال محمد باقر قاليباف يوم الخميس الماصي، ليكون رئيسا لمجلس النواب الإيراني، والذي يتمتع بخبرة لا تقل عن 40 عاما في الإدارة العسكرية والسياسية والاقتصادية والأمنية.