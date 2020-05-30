زوجة الضابط الأمريكي تفاجئ الجميع بعد احتجاجات عارمة إثر مقتل "رجل أسود"

تحركت زوجة الشرطي الأمريكي السابق في ولاية مينيابوليس الأمريكية المتهم بقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، ضد زوجها.

وقالت الزوجة، كيلي شاوفين، في بيان أصدره محاميها ، إنها بصدد طلب الطلاق منه، موضحة أن "مقتل فلويد هذا الأسبوع على يد زوجها، ديريك شاوفين، كان أمرا مدمرا بالنسبة لها".

وعبرت كيلي في البيان، عن تعاطفها التام مع عائلة فلويد وأحبائه وكل من أحزنته هذه المأساة، مطالبة منح والديها وعائلتها الأمان والخصوصية خلال هذه الفترة العصيبة.

وتسببت وفاة جورج فلويد، وهو رجل من أصل أفريقي، على يد ضابط شرطة أبيض، بطريقة وحشية، في غضب بمدينة مينيابوليس.

وأغلق جهاز الأمن السري الأمريكي مبنى البيت الأبيض، مساء الجمعة، مع وصول الاحتجاجات إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، فيما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مصادر مطلعة أن البنتاغون أمر بنشر وحدات من الشرطة العسكرية في مينيابوليس.