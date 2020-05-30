"قاموا بخدعة ماكرة"... شاهد مجهولون ينصبون كمينا لدورية شرطة وينهالون عليها بالرصاص

نصب مجهولون كمينا لسيارة شرطة مكسيكية في مدينة زاكاتيكاس، في حادثة وثقتها إحدى كاميرات المراقبة.

ووقف أربعة مسلحين أمام السيارة متظاهرين أنهم من المارة، قبل أن يشهروا أسلحتهم ويطلقون وابلا من الرصاص على السيارة.

وكانت السيارة قد توقفت بهدف السماح للرباعي بعبور الطريق.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تربص المسلحون برجال الشرطة خلال قيامهم بدورية في الحي وأطلقوا ٢٠ رصاصة على السيارة.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بين المارة أو أفراد الشرطة داخل السيارة.