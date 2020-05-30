روحاني: مساجد إيران ستفتح أبوابها مجددا للصلاة يوميا

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، بأن المساجد ستفتح أبوابها من جديد للصلاة يوميا في أنحاء البلاد، على الرغم من أن بعض المناطق تشهد معدلات مرتفعة من العدوى بفيروس كورونا.

وأفاد روحاني للتلفزيون الرسمي بأنه سيجري تمديد ساعات العمل في مراكز التسوق بعدما كانت متاحة حتى السادسة مساء فقط وذلك في خطوة إضافية ضمن خطط الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام، حسبما ذكرت رويترز.

وقال روحاني "ستفتح أبواب المساجد في أنحاء البلاد للصلاة يوميا"، وأضاف أنه يتعين الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغيره من الإجراءات الصحية. ولم يذكر روحاني الموعد المحدد لإعادة فتح المساجد.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات تتخذ إجراءات أشد صرامة لضمان الالتزام بالقواعد الصحية التي تشمل منع ركوب الحافلات وقطارات المترو بدون كمامات.

وقال علي رضا زالي رئيس فريق عمليات مكافحة فيروس كورونا في طهران للتلفزيون الرسمي إن الوضع في العاصمة "لا يزال غير موات"، مضيفا أن تخفيف القيود يتعين أن يكون مقرونا "بالتزام أكثر جدية" بالقواعد.

وحتى أمس الجمعة سجلت إيران 146668 حالة إصابة و7677 وفاة بالفيروس، وقال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة أمس الجمعة إنه لم يتم رصد أي وفيات في الأربع والعشرين ساعة الماضية في 15 من أقاليم البلد بينما شهدت خمسة أقاليم حالة وفاة واحدة في كل منها.

وجرى إعلان إقليم خوزستان في جنوب غرب البلاد وبلوشستان في الجنوب الشرقي مناطق "حمراء" حيث لا تزال معدلات العدوى مرتفعة.

وقسمت وزارة الصحة البلد إلى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء استنادا إلى عدد حالات العدوى والوفيات.