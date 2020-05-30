ألمانيا: قطع أمريكا علاقتها مع منظمة الصحة "انتكاسة خطيرة"

قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، إن قطع الولايات المتحدة علاقتها مع منظمة الصحة العالمية يشكل انتكاسة خطيرة للصحة العالمية.

وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط"، صباح اليوم السبت، أن ينس شبان أشار إلى ضرورة إصلاح الهيئة الدولية، مؤكدا أنه على الاتحاد الأوروبي الالتزام بشكل أكبر ماليا بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب قطع كل الجسور مع منظمة الصحة العالمية التي يتهمها بمحاباة بكين، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت الخارجية الروسية، مساء أمس الجمعة، إن قرار واشنطن إنهاء العلاقة مع منظمة الصحة العالمية ضربة للشرعية الدولية والتعاون في هذا المجال، في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى الوحدة لمكافحة فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنهاء علاقة الولايات المتحدة بمنظمة الصحة العالمية، التي يتهمها بالانحياز إلى الصين منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، "لأنهم فشلوا في القيام بالإصلاحات اللازمة والمطلوبة، نحن ننهي اليوم علاقتنا بمنظمة الصحة العالمية ونعيد توجيه هذه الأموال إلى احتياجات أخرى ملحة في مجال الصحة العامة في العالم".