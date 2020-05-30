"مشاهد مروعة"... فيديو يوثق انفجار صاروخ "سبيس إكس" الأمريكي

كشفت لقطات فيديو انفجار النموذج الأولي لصاروخ "ستارشيب"، الذي تطوره شركة "سبيس إكس" الأمريكية، بعد دقائق من بدء تجارب الإطلاق يوم الجمعة.

وانفجر الصاروخ الثقيل "ستارشيب"، أثناء تجارب الإطلاق الأرضية في موقع اختبار بوكا تشيكا، التابع لشركة "سبيس إكس" والمملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، بجنوب تكساس.

وكانت الشركة، تجري تجربة لمحرك الصاروخ، في اختبار على الأرض يعرف باسم "حريق ثابت"، فيما بث موقع LabPadre، الذي يقوم بتقديم بث مباشر مجاني على مدار 24 ساعة لموقع اختبار الصاروخ، مشاهد حية للحظة انفجاره.

يشار إلى أن "صاروخ ستارشيب"، وهو صاروخ يبلغ طوله 120 مترا، تم تصميمه لنقل البشر مع 100 طن من البضائع إلى القمر والمريخ، وهو عبارة عن مركبة إطلاق من الجيل التالي لشركة الفضاء الخاصة والتي يمكن إعادة استخدامها بالكامل، وهي مركز طموحات الملياردير إيلون ماسك لجعل السفر إلى الفضاء البشري ميسور التكلفة.