ترامب يسخر من "سي إن إن" بعد أن هاجم المتظاهرون مقر الشبكة في أتلانتا

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شبكة "CNN" الإخبارية، بعد أن تعرض مقر الشبكة في أتلانتا للهجوم من قبل المتظاهرين، على خلفية الحوادث الأخيرة.

وقام ترامب بإعادة نشر تغريد "ميليسا أ" على التويتر، التي استهجنت أن الشبكة "تتعرض للهجوم من قبل نفس المتظاهرين الذين اعتبروها شبكة نبيلة وعادلة"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

In an ironic twist of fate, CNN HQ is being attacked by the very riots they promoted as noble & just.

Oops https://t.co/mDgGLYz5Lu — Melissa A. (@TheRightMelissa) May 30, 2020

​تضمن المنشور الذي أعيد تغريده مقطع فيديو لمئات المتظاهرين، قاموا بكتابة بعض عبارات الإساءة على الجدران وبكسر المدخل الزجاجي للمبنى.