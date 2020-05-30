فاوتشي: يمكننا منع موجة ثانية لتفشي كورونا إذا قمنا بهذه الخطوة

قال الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، إن الموجة الثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد ليست بالضرورة حتمية.

وأوضح فاوتشي أنه إذا اتبع الناس الإرشادات التي وضعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن تجنب موجة ثانية.

وذكر فاوتشي، في حديث لشبكة "سي إن إن"، أن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية يتحسن، وأنه يشعر بمزيد من الثقة مع مرور الأسابيع.

وتابع "قدرات الاختبار لدينا تتحسن، وأن مراكز السيطرة على الأمراض ترسل المزيد من العاملين، لمساعدتنا في إجراءات تحديد الهوية وتابعة المخالطين. أشعر بثة أكبر في قدراتنا".

وأضاف "غالبا ما نتحدث عن موجة أخرى لتفشي المرض مع بداية رفع إجراءات الإغلاق، ولكن لا يتعين علينا قبول ذلك كحتمية، خاصة عندما يفكر الناس في موسم الخريف. يمكن أن يحدث ذلك ولكنه ليس حتميا".

وتابع "إذا اتبعنا المبادئ الإرشادية التي نضعها الآن، وإذا كان لدينا القوى العاملة والإرادة للقيام بالأشياء الفعالة لمكافحة الفيروس. إذا قمنا بها بشكل صحيح، يمكننا منع تفشي موجة ثانية".