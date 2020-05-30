تركيا… إنقاذ 60 طالب لجوء ببحر "إيجه" بينهم أطفال ونساء

أنقذت فرق خفر السواحل التركية 60 طالب لجوء في بحر إيجه، بعدما أجبرتهم فرق خفر السواحل اليونانية على العودة ثانية إلى المياه الإقليمية التركية، مساء أمس الجمعة

ونقلت وكالة "الأناضول"، صباح اليوم السبت، عن مصادر أمنية أنه تم إنقاذ اللاجئين وعددهم 60 في بحر إيجه قبالة قضاء "ديكيلي"، التابع لولاية إزمير، غربي تركيا، بعد تلقي خفر السواحل التركي طلبات مساعدة منهم.

وأكدت المصادر الأمنية أن اللاجئين كانوا على متن قارب مطاطي، وهم 28 كونغوليا، و23 أفغانيا، و5 إريتريين، و2 من مالي، ونيجيري، وصومالي، بينهم نساء وأطفال.

وتم نقل اللاجئين إلى إدارة الهجرة بولاية إزمير التركية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي وقت سابق، بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا عقب قرار أنقرة بأنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أنه لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.