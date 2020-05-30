مستشار خامنئي يدعو لنهضة ثورية ويتحدث عن "أعوام الدفاع المقدس الثمانية"

قال اللواء يحيى رحيم صفوي، المستشار الأعلى لقائد الثورة الإيرانية إن "طهران اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى نهضة ثورية ومؤثرة إلى جانب الحفاظ على الوحدة والتلاحم الداخلي".

واعتبر اللواء صفوي، في برقية تهنئة ، وجهها إلى رئيس البرلمان الجديد محمد باقر قاليباف ، "أداءه اللامع في الدفاع عن الثورة الاسلامية وأعوام الدفاع المقدس الثماني بأنها تبشر كلها بتبلور برلمان فاعل وطامح نحو التغيير خاصة في ظروف البلاد الراهنة التي هي بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى نهضة ثورية ومؤثرة إلى جانب الحفاظ على الوحدة والتلاحم الداخلي".

وأضاف أن "ما يتوقعه المثقفون والمواطنون عموما من المجلس الثوري هو سن القوانين والقرارات في مسار حل مشاكل البلاد الاقتصادية وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية وبالتالي رفع مستوى مؤشر الإنتاج القومي للبلاد".

كما وجه اللواء صفوي، برقية تهنئة إلى علي لاريجاني لتعيينه مستشارا لقائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام"، مشيدا بخدماته وجهوده في مختلف المناصب والمسؤوليات التي تولاها وأهمها رئاسة مجلس الشورى على مدى 12 عاما"، متمنيا له المزيد من التوفيق في منصبه الجديد.