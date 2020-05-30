فيديو جديد لتعامل عنيف من شرطي أمريكي تجاه متظاهرة يثير موجة غضب

أظهر مقطع فيديو قيام ضابط من شرطة نيويورك بدفع فتاة متظاهرة وإسقاطها أرضا بعنف خلال الاحتجاجات التي نشبت بعد مقتل جورج فلويد في بروكلين.

وتبلغ الفتاة من العمر 20 عاما، وتم نقلها إلى المستشفى.

NYPD officer just called a female protester a “stupid fucking bitch” and threw her to the ground pic.twitter.com/18YUHYmqQa — Jason Lemon (@JasonLemon) May 30, 2020

وبحسب شهود عيان، لم تقم الفتاة بأي فعل عدواني تجاه ضابط الشرطة الذي وصفها بالـ"غبية القذرة"، قبل دفعها أرضا بعنف.

وأوضحت الشرطة لشبكة أن الضابط يخضع للتحقيق بتهمة الاعتداء.

Stop making excuses for the police. They are supposed to be protecting us. Not hurting us. pic.twitter.com/SoYtWMxIMh — Dounya Zayer (@zayer_dounya) May 30, 2020

وقالت الفتاة المتظاهرة إن الشرطي طلب منها أن تبتعد قبل أن يلقيها أرضا على الفور.

وتسبب مقتل فلويد في اندلاع موجة احتجاجات عنيفة، مع ارتفاع الأصوات داخل الولايات المتحدة للمطالبة بإحقاق العدل وبمعاملة أفضل للمواطنين من أصحاب البشرة السمراء.