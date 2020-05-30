القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا توضح ما المقصود بـ"لواء المساعدة"

أوضحت القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم السبت، أن "لواء المساعدة للقوات الأمنية" الذي ذكرته القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) في بيانها الصحفي الصادر بتاريخ 29 ماي 2020 يشير إلى وحدة تدريب صغيرة وهي جزء من برنامج المساعدة العسكرية.

وأكدت القيادة أنه ليس المقصود بها قوات عسكرية مقاتلة بأي حال من الأحوال، مضيفة أن ذلك يأتي في إطار حوار القاعدة ووزارة الدفاع الوطني المستمر حول الاحتياجات المحتملة والبحث الدائم عن مقاربات وطرق جديدة للشراكة، بحسب ما نشر عبر الحساب الرسمي للقيادة على تويتر.

EDITOR'S NOTE (1 of 2): To clarify, the Security Forces Assistance Brigade referred to by AFRICOM in our press release of May 29, 2020, refers to a small training unit as part of a military assistance program, and in no way implies combat military forces. ... — US AFRICOM (@USAfricaCommand) May 30, 2020

​وسبق أن نشرت وكالة رويترز للأنباء أن الجيش الأمريكي قال أمس الجمعة 30 مايو 2020 إن الولايات المتحدة تبحث استخدام أحد ألويتها للمساعدة الأمنية في تونس وسط مخاوف بشأن "نشاط روسي في ليبيا"، حسب ما جاء في وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت الوكالة أن قوى إقليمية وعالمية تدخلت في الحرب الأهلية الليبية مما قاد إلى ما وصفته الأمم المتحدة بتدفق ضخم للأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا وذلك في انتهاك لحظر السلاح.