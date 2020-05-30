الصين... لقاح للوقاية من كورونا قد يكون جاهزا للطرح في الأسواق قريبا

أعلنت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بالصين، أن لقاحا صينيا للوقاية من فيروس كورونا المستجد قد يكون جاهزا لطرحه في الأسواق قريبا، ربما في نهاية العام الجاري.

ووفقا لـ"رويترز"، ذكرت اللجنة أنه يمكن أن يكون هناك لقاح جاهز للسوق قريبا ربما في نهاية العام الجاري أو أوائل 2021.

يشار إلى أن أكثر من ألفي شخص يشاركون في تجارب لقاحات طورها كل من معهد ووهان ومعهد بكين للمنتجات البيولوجية.

ويتبع المعهدان مجموعة سينوفارم الحكومية للأدوية والتي تشرف على إدارتها لجنة مراقبة وإدارة الأصول.

ودخلت اللقاحات التي طورها المعهدان المرحلة الثانية من التجارب السريرية.

وبحسب الجنة ستكون الطاقة الإنتاجية في معهد بكين للمنتجات البيولوجية ما بين 100 و120 مليون جرعة سنويا.

يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أكد أن بلاده "ستخصص 2 مليار دولار لمساعدة الدول الأخرى التي تعاني من تفشي وباء كورونا"، لافتا إلى أن بكين ستوفر اللقاح إلى كل العالم عندما يتم إنتاجه.