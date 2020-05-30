بريطاني يتحدى القوانين ويغطس في بحيرة سامة

تجاهل رجل بريطاني علامات تحذر الاقتراب من البحيرة الزرقاء بالقرب من مدينة بوكستون في مقاطعة ديربيشاير البريطانية وغطس في مياهها السامة.

ونشر موقع "ديربيشير لايف" البريطاني في صفحته الرسمية على تويتر صورة الرجل وهو يسبح في البحيرة وكتب في تغريدة:"على الرغم من المحادثة الودية التي أجراها أحد أعضاء فرق الوقاية، إلا أن هذا الرجل قرر أن السباحة في مياه سوداء سامة أمر ممكن" .

— Derbyshire Fire & Rescue Service (@DerbyshireFRS) May 29, 2020

وتابعت التغريدة: "ما لم يكن مناسبًا هو الإساءة التي تلقاها ضابطنا من قبل الرجل، الذي كان يمكن أن يستدعيه لإنقاذ حياته إذا تعرض لخطر".

يذكر أن السلطات البريطانية قد قامت بتغيير لون مياه بحيرة من الأزرق الفيروزي إلى الأسود، حتى يعزف عنها الزوار ويلتزموا بالحظر الصحي.

وسبق أن استعملت السلطات البريطانية الطريقة نفسها لإبعاد الزوار عن السباحة في مياه البحيرة لأنها رغم جمالها سامة.