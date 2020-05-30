ترامب يشيد بأجهزة الأمن ويصف المحتجين بـ"المجموعات المنظمة" التي تدار باحترافية

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، السبت، تعليقه عن أحداث الشغب التي تشهدها بعض المدن الأمريكية احتجاجا على مقتل مواطن أمريكي أسود جراء عنف الشرطة أثناء اعتقاله.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "أولئك الذين يُطلق عليم اسم "محتجين" والذين أديروا بطريقة احترافية لا يرتبطون بذكرى جورج فلويد، لقد تجمهروا هناك من أجل خلق المشاكل".

وأضاف "قوات الخدمة السرية تعاملت معهم بسهولة، الليلة، كما أفهم، كانت ليلة جعل أمريكا كبيرة في البيت الأبيض".

The professionally managed so-called “protesters” at the White House had little to do with the memory of George Floyd. They were just there to cause trouble. The @SecretService handled them easily. Tonight, I understand, is MAGA NIGHT AT THE WHITE HOUSE??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

وتابع "هذه مجموعات منظمة لا علاقة لها بمقتل جورج فلويد، محزن".

These are “Organized Groups” that have nothing to do with George Floyd. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

واندلعت اشتباكات بين المحتجين وأفراد الخدمة السرية في محيط البيت الأبيض، أمس الجمعة، بعد تجمهر عدد منهم أمام مقر الرئيس الأمريكي احتجاجا على مقتل فلويد على يد شرطة مينيابوليس.

وأغلق جهاز الأمن السري الأمريكي مبنى البيت الأبيض، مساء الجمعة، لمنع أي شخص من الاقتراب منه على إثر الاحتجاجات.

وتوفي فلويد، وهو رجل أسود، الأسبوع بعد أن ثبته ضابط أبيض على الأرض تحت ركبته، ما أثار مظاهرات ضد وحشية الشرطة والتمييز العنصري في المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.