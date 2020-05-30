شمخاني: وتيرة زوال أمريكا باتت سريعة

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن تهديدات فريق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجوفاء جاءت بالتزامن مع تسارع وتيرة زوال الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر علي شمخاني تغريدة جديدة له، مساء اليوم السبت، على حسابه الرسمي على "تويتر"، بشأن التطورات الأخيرة في أمريكا، أكد من خلالها زوال الولايات المتحدة، وبأن تصريحات ترامب وإدارته هي تهديدات جوفاء.

العنجهية الأجوف لفريق #ترامب يأتي في وقت تسارعت فيه وتيرة #أفول_أمريكا. الهزائم المتلاحقة من قبل #محورالمقاومة والخلافات المتفاقمة مع المجتمع الدولي في الخارج والاقتصاد المتهالك والبطالة ونظام الصحّة الكارثي والعديد من الأزمات الاجتماعية والأمنية في الداخل، أدلّة غيرقابلة للإنكار — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) May 30, 2020

وعدد شمخاني أسباب زوال الولايات المتحدة، بحسب ما ورد في تغريدته الجديدة، "أن الهزائم المتتالية أمام جبهة المقاومة والصراعات المتفاقمة مع المجتمع الدولي والاقتصاد الهزيل، والبطالة والمنظومة الصحية الكارثية وتقييد وسائل الإعلام والأزمات الاجتماعية – الأمنية العميقة في الداخل الأمريكي، هي أدلة لا يمكن دحضها".

واندلعت اشتباكات بين المحتجين وأفراد الخدمة السرية في محيط البيت الأبيض، أمس الجمعة، بعد تجمهر عدد منهم أمام مقر الرئيس الأمريكي احتجاجا على مقتل مواطن أمريكي أسود جراء عنف الشرطة أثناء اعتقاله على يد شرطة مينيابوليس.

وأغلق جهاز الأمن السري الأمريكي مبنى البيت الأبيض، مساء الجمعة، لمنع أي شخص من الاقتراب منه على إثر الاحتجاجات.

وتوفي جورج فلويد، وهو رجل أسود، بعد أن ثبته ضابط أبيض على الأرض تحت ركبته، ما أثار مظاهرات ضد وحشية الشرطة والتمييز العنصري في المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.