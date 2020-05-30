"نمر بلحظة خطيرة للغاية"... الصحة البريطانية تحذر الناس من التهاون بكورونا

وقال في إفادته الصحفية اليومية: على الناس أن "يتسموا بالحساسية والتناسب فيما يتعلق بالحرية التي نريد أن نمنحها لهم في النهاية".
"In my opinion, the rules are clear and they have always been clear. In my opinion, they are for the benefit of all, and in my opinion, they apply to all"
Prof Jonathan Van-Tam is asked whether people in authority should obey the lockdown rules
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— BBC News (UK) (@BBCNews) May 30, 2020
وأوضح أن الجمهور بحاجة "لاتباع الإرشادات بحذافيرها، دون أن يحيدوا عنها".
وتبدأ إنجلترا في تخفيف إجراءات العزل تدريجيا من يوم الاثنين، إذ ستسمح بتجمع عدد لا يتجاوز ستة أشخاص في أماكن مفتوحة، كما ستفتح المدارس الابتدائية أبوابها لبعض الصفوف.
وقالت الحكومة إنها "تأمل أن يساهم تطبيق نظام جديد، تطلب من خلاله من مخالطي الحالات المؤكدة عزل أنفسهم، في احتواء الفيروس ومساعدة البلاد في العودة لأنشطتها".
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