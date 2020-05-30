ترامب يكشف لماذا تنتقد "سي إن إن" روسيا وليس الصين

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا للهجوم على شبكة "سي إن إن" الإخبارية، واصفا أخبارها بالـ"المزيفة".

وكتب ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "ها نحن نعود مرة أخرى. أخبار (CNN) المزيفة، تقوم بانتقاد روسيا، روسيا وروسيا".

وأضاف "هم مرضى خاسرون وتقيماتهم سيئة للغاية!".

وتابع "ملاحظة، لا يمكنها توجيه الانتقاد للصين لأنهم بحاجة إلى المال".

Here we go again. Fake News @CNN is blaming RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA. They are sick losers with VERY bad ratings! P.S. Can’t blame China because they need the cash? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

وفي وقت سابق، سخر ترامب من شبكة "CNN" الإخبارية، بعد أن تعرض مقر الشبكة في أتلانتا للهجوم من قبل المتظاهرين، على خلفية الحوادث الأخيرة.

وقام ترامب بإعادة نشر تغريدة على التويتر، والتي استهجنت أن الشبكة "تتعرض للهجوم من قبل نفس المتظاهرين الذين اعتبروها شبكة نبيلة وعادلة"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

In an ironic twist of fate, CNN HQ is being attacked by the very riots they promoted as noble & just.

Oops https://t.co/mDgGLYz5Lu — Melissa A. (@TheRightMelissa) May 30, 2020

​تضمن المنشور الذي أعيد تغريده مقطع فيديو لمئات المتظاهرين، قاموا بكتابة بعض عبارات الإساءة على الجدران وبكسر المدخل الزجاجي للمبنى.