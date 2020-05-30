سنفتح الأبواب لجميع السياح.. دي مايو: إيطاليا ليست مستعمرة "جذام"

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم، السبت، أنه لان يقبل معاملة إيطاليا كمستعمرات المصابين بـ"الجذام"، متعهدا باستقبال حار للسائحين الأجانب هذا الصيف ومحذرا دول الاتحاد الأوروبي الأخرى من مغبة إقصاء الإيطاليين.

وقال دي مايو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "لا نقبل الإدراج على قوائم سوداء"، وأعلن عن جولة اجتماعات ثنائية في روما والخارج للضغط دفاعا عن قضية إيطاليا.

وأضاف: "إذا اعتقد أحد أن بإمكانه معاملتنا كمستعمرة "للجذام" فعليه أن يعلم أننا لن نقبل بذلك".

وتصنف إيطاليا، ثالث أعلى معدل وفيات بمرض (كوفيد-19) على مستوى العالم، حيث لقي نحو 33229 شخصا حتفهم بالفيروس منذ ظهور التفشي في 21 فبراير/شباط. ويوجد في البلاد سادس أعلى حصيلة إصابات إذ تبلغ حوالي 232248 حالة، وفقا لإحصاءات "رويترز".

لكن عدد حالات العدوى والوفيات الجديدة انحسر باطراد هذا الشهر وتخفف إيطاليا بعض أشد قيود العزل صرامة على مستوى القارة.

وتعيد الدول الأوروبية فتح حدودها بحذر مع تراجع انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء القارة ومن المقرر أن تسمح إيطاليا بعودة السياحة اعتبارا من 15 يونيو/حزيران.

لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي تسعى لإبقاء الأبواب مغلقة في وجه زوار عانت دولهم من أعداد إصابات ووفيات مرتفعة بالمرض على نحو خاص.

فعلى سبيل المثال قالت اليونان أمس الجمعة إنها ستفتح حدودها أمام مواطني 29 دولة فقط واستثنت الإيطاليين والإسبان والبريطانيين، بحسب بيان وزارة الخارجية.