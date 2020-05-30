ترامب: الجيش يمكنه التدخل سريعا لمواجهة احتجاجات منيابوليس العنيفة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش يمكنه نشر قوات في منيابوليس "بسرعة كبيرة" للرد على الاحتجاجات العنيفة في أعقاب مقتل رجل أسود أعزل على يد أحد أفراد الشرطة في المدينة.

وأشعل مقتل جورج فلويد في منيابوليس احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية تحول بعضها إلى أحداث عنف. واستدعى حاكم ولاية مينيسوتا الحرس الوطني للولاية بعد أربع ليال من المواجهات في منيابوليس في إجراء لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

Trump says military could respond quickly to Minneapolis unrest https://t.co/fSmYnBKsik — Microsoft News (@microsoftnews) May 30, 2020

​وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الجيش أمر بعض ضباط الشرطة العسكرية، ممن هم في الخدمة الآن، بالاستعداد للانتشار إذا طلبت السلطات المحلية مساعدتهم.

وقال ترامب بعد ظهر اليوم السبت: "يمكن نشر جيشنا هناك بسرعة كبيرة" إذا جرى طلب مساعدتهم.