أول تعليق من ترامب على انطلاق أول رحلة أمريكية مأهولة للفضاء منذ 2011

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إنطلاق أول رحلة أمريكية مأهولة للفضاء منذ عام 2011، اليوم السبت.

ووصف ترامب الحدث بأنه "أمر لا يصدق"، وتابع: "هذه مجرد البداية، إنه حقا شيء مميز"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف ترامب أن "الفضاء سيكون أحد أهم الأشياء التي قمنا بها على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه "لا أحد يفعل ذلك مثلنا".

وانطلق صاروخ "فالكون 9" من مرحلتين مع رواد فضاء "ناسا"، روبرت بينكن ودوغلاس هيرلي، على متن الطائرة "كرو دراغون" بسلاسة لبدء رحلتها التي تستغرق 19 ساعة إلى محطة الفضاء الدولية.

يشار إلى أن هذه تعتبر أول رحلة أمريكية مأهولة للفضاء منذ عام 2011، ومنذ ذلك الحين يسافر رواد الفضاء التابعون لناسا على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز".

وأول رحلة فضائية لشركة خاصة على متنها أشخاص، إذ تعد المهمة حاسمة لمستقبل الرحلات الجوية المأهولة واستراتيجية ناسا للعمل مع الشركات الخاصة.

LIVE NOW: We are launching astronauts to the @Space_Station from @NASAKennedy for the first time in nine years. Liftoff is at 3:22pm ET. #LaunchAmericahttps://t.co/UPmFv01Adf https://t.co/UPmFv01Adf — NASA (@NASA) May 30, 2020

ويجب أن ترسو السفينة إلى محطة الفضاء الدولية يوم الأحد، ولم يتم بعد تحديد موعد عودة رواد الفضاء إلى الأرض.

وتتعاون وكالة "ناسا" في رحلات مأهولة مع شركتي "سبيس إكس" و"بوينغ"، إذ قام كل منهما بإنشاء واختبار مركبة فضائية خاصة به في وضع غير مأهول.

ويمثل الإطلاق إنجازا آخر للصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام التي تصنعها شركته وتهدف لجعل رحلات الفضاء أكثر تكرارا وأقل تكلفة. وستكون تلك هي المرة الأولى التي يجري خلالها نقل أمريكيين إلى المدار باستخدام مركبات فضاء تجارية تملكها وتديرها شركة خاصة وليس "ناسا".