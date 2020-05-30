جونز هوبكنز: أكثر من 6 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى أكثر من 6 ملايين، وأكثر من 367 ألف حالة وفاة.

وأوضحت الجامعة في بيان، "بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 6003762، ووفاة ما لا يقل عن 367356 شخص بمرض كوفيد-19.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي وصل عدد المصابين بها إلى نحو 83 ألف إصابة، بينما أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المركز الأول عالميا بعدما وصل عدد المصابين فيها أكثر من 1.7 مليون شخص، وأكثر من 103 ألف حالة وفاة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى المميتة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.