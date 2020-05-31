وكالة تكشف عدد المعتقلين الأمريكيين مع بدء التظاهرات في مختلف الولايات الأمريكية

كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم الأحد، عن عدد الأشخاص المعتقلين من قبل السلطات الأمريكية في مختلف الولايات وذلك بسبب تواصل الاحتجاجات والتظاهرات على وفاة الأمريكي جورج فلويد في ولاية مينيابوليس.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن السلطات الأمريكية قامت باعتقال نحو 1400 متظاهرا في 17 ولاية أمريكية بسبب أعمال الشغب والاحتجاجات غير المرخصة في الولايات الأمريكية الداعمة التي بدأت مع مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة في ولايات مينيابوليس.

وبحسب الوكالة، فإن الاعتقالات بلغت ذروتها في اليوم الأول فسجلت احتجاز نحو 1383 شخصا، وفي اليوم الثاني من التظاهرات قامت السلطات باعتقال المزيد من المتظاهرين ليصل العدد الحالي إلى نحو 1400 شخصا من 17 ولاية أمريكية.

واستدعى الحرس الوطني إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، صباح اليوم الأحد حيث اندلعت موجات من العنف خلال تواصل الاحتجاجات على وفاة الأمريكي جورج فلويد لليلة الثانية على التوالي بمحيط البيت الأبيض.

وأشعل مقتل جورج فلويد في منيابوليس احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية تحول بعضها إلى أحداث عنف. واستدعى حاكم ولاية مينيسوتا الحرس الوطني للولاية بعد أربع ليال من المواجهات في منيابوليس في إجراء لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.