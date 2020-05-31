رئيس البرلماني الإيراني الجديد يحدد مصير المفاوضات مع الولايات المتحدة

نقلت وكالة إيرانية، اليوم الأحد، أولى تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني الجديد، محمد باقر قاليباف وذلك بعد انتخابه خلفا لعلي لاريجاني.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن قاليباف الذي قال إن " مجلس الشورى الإيراني بدورته الـ 11 يعتبر التفاوض مع الولايات المتحدة مضرا ودون نتيجة لأنها تمثل محور الاستكبار العالمي".

وأشار قاليباف في حديثه أن مهمة المجلس الجديد هو التضامن والوحدة والتآلف بين مختلف النواب لحل مشاكل إيران وشعبها الذي يواجه العقوبات وغيرها من التحديات المصيرية".

وشدد قاليباف على أنه "يمكن للمجلس إرشاد الحكومة باتجاه الجهة المطلوبة ضمن أطر توصيات آية الله خامنئي​​​​​​​"، معتبرا أن "الثورة الإسلامية استطاعت أن تؤسس أهم نموذج منافس لنظام الرأسمالية العالمي​​​​​​​".

يذكر أن محمد باقر قاليباف، عمل ضابطا في الحرس الثوري وتولى مناصب عدة أبرزها عندما أصبح محافظا لطهران ما بين 2005 و2017، وكان قائدا لمقر خاتم الأنبياء للإعمار في الفترة الممتدة بين عامي 1994 و1997.

وقاد سلاح الجو في الحرس الثوري من 1997 إلى 2000، وكان رئيسا للشرطة الإيرانية في الفترة من 2000 إلى 2005.