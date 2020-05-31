الصين تعاود تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات السلطات الصحية بالصين، اليوم الأحد، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا بنهاية أمس السبت، وذلك مقابل أربع حالات في اليوم السابق.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية على موقعها الالكتروني أن الحالتين وافدتين من الخارج. وفقا لـ "رويترز".

وأظهرت بيانات اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين بلغ 83001 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

وذكرت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بالصين على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أن لقاحا صينيا للوقاية من فيروس كورونا المستجد قد يكون جاهزا لطرحه في الأسواق قريبا.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

ويواصل الفيروس تفشيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة. وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، "وباء"، وأعلنت حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.