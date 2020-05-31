بعصفور مختلف... "تويتر" تدعم محتجي أمريكا... صور

عبرت شركة "تويتر" بطريقتها الخاصة، عن مناصرتها للمظاهرات التي تشهدها عشرات الولايات الأمريكية احتجاجا على مقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية على يد شرطي.

وقامت الصفحة الرسمية لشركة "تويتر" بتغيير ألوان الغلاف الخاصة بها لأول مرة في تاريخها من اللون الأزرق إلى اللون الأسود كتعبير عن رفضها سياسة التمييز العنصري المطبقة ضد الزنوج في أمريكا.

As if it wasn’t already obvious enough which way Twitter leans politically, they’ve now changed their picture to black/white and added #BlackLivesMatter to their bio. pic.twitter.com/WDlrCzGoSg — Caleb Hull (@CalebJHull) May 31, 2020

بالإضافة إلى ذلك تغير لون عصفور "تويتر" الشهير، الخاص بالعلامة التجارية لشركة "تويتر" الأمريكية، من اللون الأزرق إلى اللون الأسود.

I lead the @TwitterSupport team. I am so proud to work at a company that stands behind #BlackLivesMatter! We are here to help, in any way we can. Please don't hesitate to reach out during this time if you need help or support. I'm here. 👇🏾 pic.twitter.com/TT1hzwf2ub — Donald Hicks (@DHicks) May 31, 2020

وكتبت صفحة الدعم الفني الخاص بالشركة بكلمات مقتضبة على التعريف الخاص بالصفحة "قضية حياة السود، هنا للمساعدة، قلب أسود"، مع إشارة لثلاث قبضات بألوان مختلفة تعبر عن ألوان البشر.

وشارك الآلاف صورة غلاف "تويتر" في تغريدات لهم معبرين عن إعجابهم بخطوة الشركة وامتنانهم لموقفها الواضح والرافض لأي تمييز بين المواطنين.

So, @Twitter changed its avatar from blue to black to show their support to Black Lives. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/qYJThlkyqJ — Koshur (@Kae__shur) May 31, 2020

وتشهد عدد من الولايات الأمريكية احتجاجات وأعمال شغب على خلفية مقتل المواطن جورج فلويد من أصول أفريقية على يد عناصر شرطة في مينيابوليس، حيث خرج مئات المتظاهرين للاحتجاج في كل من مينيابوليس ولوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن وعدد من المدن الأخرى.

Racism does not adhere to social distancing.



Amid the already growing fear and uncertainty around the pandemic, this week has again brought attention to something perhaps more pervasive: the long-standing racism and injustices faced by Black and Brown people on a daily basis. 🧵 pic.twitter.com/8zKPlDnacY — Twitter Together (@TwitterTogether) May 29, 2020

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليقا على الاحتجاجات الشديدة، إن الجيش يمكنه نشر قوات في منيابوليس "بسرعة كبيرة" للرد على الاحتجاجات العنيفة في أعقاب مقتل رجل أسود أعزل على يد أحد أفراد الشرطة في المدينة.

وأشعل مقتل جورج فلويد في منيابوليس احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية تحول بعضها إلى أحداث عنف. واستدعى حاكم ولاية مينيسوتا الحرس الوطني للولاية بعد أربع ليال من المواجهات في منيابوليس في إجراء لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وكان جهاز الأمن السري الأمريكي أغلق مبنى البيت الأبيض، صباح أمس السبت، مع وصول الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد في إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن.