وزير الخارجية البريطاني: نتخذ الخطوات الصحيحة لتخفيف قيود كورونا

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، إن التخفيف "الحذر" للقيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا يعد "الخطوة الصحيحة" في الوقت الحالي.

وأضاف راب، لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، "نحن واثقون من أن هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها في هذا التوقيت... نحن نتخذ هذه الخطوات بحذر بالغ استنادا إلى العلم... وإلى قدرتنا الحالية على مراقبة (وضع) الفيروس".

وسمحت السلطات البريطانية لما يزيد على مليوني شخص يشكلون الفئة الأضعف صحيا في إنجلترا بقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق، اعتبارا من غدا الاثنين وذلك للمرة الأولى منذ عشرة أسابيع.

وقالت الحكومة البريطانية، أمس السبت، إن بمقدور 2.2 مليون شخص الخروج مع أفراد أسرهم مع اتباع قواعد التباعد البدني.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في بيان "لا أقلل من مدى صعوبة الأمر بالنسبة لكم وملازمتكم للمنازل خلال الأسابيع العشرة الماضية وأود أن أشيد بمرونتكم".

ولا يزال المنتمون لهذه الفئة عرضة للخطر وقد نصحتهم الحكومة بعدم الذهاب للعمل والمتاجر والأماكن المزدحمة.