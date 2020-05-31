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    "لقد سئمنا"... تفاصيل 3 أيام من الدم والنار في أمريكا

    © REUTERS / KYLE GRILLOT
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    ليلة أخرى من الاضطرابات في كل ركن من أركان البلاد خلفت مناظر متفحمة وممزقة في عشرات المدن الأمريكية، اليوم الأحد، مع سنوات من الإحباط المتصاعد بسبب سوء معاملة الأمريكيين من أصل أفريقي على أيدي رجال الشرطة المتحفزين اللذين عبروا عن الغضب بإلقاء الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

    احتجاجات واسعة على مقتل شاب أمريكي (جورج فلويد) تحت ركبة شرطي أمريكي في مدينة منيابولس، ولاية مينيسوتا، الولايات المتحدة 27 مايو 2020
    © REUTERS / Eric Miller
    حظر تجول في أكثر من 25 مدينة أمريكية على خلفية احتجاجات "مقتل فلويد"
    وحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" فقد تم إحراق السيارات والشركات، وتم كتابة كلمات "لا أستطيع التنفس'' بالطلاء على المباني، وإضرام حريق في سلة قمامة بالقرب من أبواب البيت الأبيض، وسار الآلاف بسلمية في شوارع المدينة للاحتجاج على وفاة جورج فلويد، الرجل الأسود الذي توفي الاثنين بعد أن ضغط ضابط شرطة مينيابوليس الأبيض بركبته على رقبته حتى توقف عن التنفس.

    وتقول الوكالة الأمريكية إن وفاته واحدة من سلسلة من المآسي العرقية التي ألقت البلاد في حالة من الفوضى وسط جائحة فيروس كورونا الذي خلف ملايين العاطلين عن العمل وقتل أكثر من 100000 شخص في الولايات المتحدة، بما في ذلك أعداد أكبر من السود.

    "لقد سئمنا منها".. قالت المتظاهرة أولغا هول في واشنطن العاصمة مضيفة "أن الشرطة خارجة عن السيطرة. لقد كان هناك عدد كبير جدًا من الأولاد الميتين".

    أشعل الناس النار في سيارات الشرطة، وألقوا زجاجات على ضباط الشرطة وحطموا واجهات المتاجر، وحملوا أجهزة التلفاز وأشياء أخرى حتى عندما حثهم بعض المتظاهرين على التوقف.

    في إنديانابوليس، كانت الشرطة تحقق في حوادث إطلاق نار متعددة، بما في ذلك عملية قتل خلفت شخصًا وسط الاحتجاجات -إضافة إلى الوفيات في ديترويت ومينيابوليس في الأيام الأخيرة.

    وفي مينيابوليس، المدينة التي بدأت فيها الاحتجاجات، تحركت الشرطة وقوات الدولة وأعضاء الحرس الوطني بعد الساعة الثامنة مساءً بقليل. دخل حظر التجوال حيز التنفيذ لتفريق الاحتجاجات، وإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتطهير الشوارع خارج منطقة الشرطة وفي أماكن أخرى.

    وأصيب ما لا يقل عن 13 ضابط شرطة في فيلادلفيا عندما تحولت الاحتجاجات السلمية إلى العنف وأضرمت النيران في أربع مركبات للشرطة على الأقل.

    وفي مدينة نيويورك، اندلعت المواجهات الخطيرة بشكل متكرر حيث قام الضباط باعتقالات وتطهير الشوارع. وأظهر مقطع فيديو طرادين من شرطة نيويورك يتمايلان وسط حشد من المتظاهرين الذين كانوا يدفعون حاجزًا ضد أحدهم ويرشقونه بأشياء. وتم طرح العديد من الأشخاص على الأرض، ولم يتضح ما إذا كان أحد قد أصيب.

    "الأخطاء التي تحدث ليست أخطاء".. قالت ميريل ماكيلسكي، متظاهر في بروكلين مضيفة أنها "جرائم إرهابية عنيفة متكررة ويجب التوقف عن قتل السود".

    وأشعل متظاهرون النيران داخل قاعة مدينة رينو، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين يرمون الحجارة في فارغو، داكوتا الشمالية. وفي سولت لايك سيتي، قلب المتظاهرون سيارة شرطة وأضرموا فيها النار. وقالت الشرطة إن ستة أشخاص اعتقلوا وأصيب ضابط شرطة بعد أن ضرب في رأسه بمضرب بيسبول.

    اعتقلت الشرطة ما لا يقل عن 1669 شخصًا في 22 مدينة منذ يوم الخميس، وفقًا لإحصاءات وكالة أسوشيتد برس. جاء ما يقرب من ثلث تلك الاعتقالات في لوس أنجلوس، حيث أعلن الحاكم حالة الطوارئ وأمر الحرس الوطني بدعم عشرة آلاف ضابط شرطة في المدينة مع احتراق عشرات الحرائق في جميع أنحاء المدينة.

    جاء الضرر في المدن الأمريكية حيث يخطط العديد من الأمريكيين للعودة إلى خدمات الكنيسة الشخصية يوم الأحد للمرة الأولى منذ عدة أسابيع منذ أن فرض الوباء حظراً على التجمعات الكبيرة. ومن المرجح أن يحث القساوسة على المنابر في جميع أنحاء البلاد على السلام وسط أنقاض أعمال الشغب.

    وبدا الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن تكتيكات أكثر صرامة مساء السبت، مشيدا بنشر الحرس الوطني في مينيابوليس، معلنا "لا وقت للعب!'' قائلا عن الشرطة في مدينة نيويورك "يجب السماح لها بالقيام بعملهم!".

    أدان المرشح الرئاسي الديمقراطي المفترض جو بايدن العنف حيث استمر في التعبير عن قضية مشتركة مع أولئك الذين يتظاهرون بعد وفاة فلويد.

    وقال بايدن في بيان ليلة السبت: "لا يجب السماح للاحتجاج بالتشويش على سبب احتجاجنا".

    وتم فرض حظر التجوال بين عشية وضحاها في أكثر من اثنتي عشرة مدينة رئيسية على الصعيد الوطني، بما في ذلك أتلانتا ودنفر ولوس أنجلوس ومينيابوليس وسان فرانسيسكو وسياتل.

    استدعت الاضطرابات التي وقعت هذا الأسبوع أعمال الشغب في لوس أنجلوس ما حدث قبل ما يقرب من 30 عامًا بعد تبرئة ضباط الشرطة البيض الذين ضربوا رودني كينغ، وهو سائق أسود قادهم في مطاردة عالية السرعة.

    واجتاحت احتجاجات مقتل فلويد العديد من المدن الأخرى، لكن الخسائر في مينيابوليس لم تقترب بعد من المجاميع المذهلة التي شهدتها لوس أنجلوس خلال خمسة أيام من أعمال الشغب في عام 1992، عندما مات أكثر من 60 شخصًا، وأصيب أكثر من 2000 شخص واعتقل الآلاف، مع أضرار في الممتلكات تجاوزت مليار دولار.

    وفي لوس أنجلوس منذ ما يقرب من 30 عامًا بعد تبرئة ضباط الشرطة البيض الذين ضربوا رودني كينغ ، وهو سائق أسود قادهم في مطاردة عالية السرعة. اجتاحت احتجاجات مقتل فلويد العديد من المدن الأخرى ، لكن الخسائر في مينيابوليس لم تقترب بعد من المجاميع المذهلة التي شهدتها لوس أنجلوس خلال خمسة أيام من أعمال الشغب في عام 1992 ، عندما مات أكثر من 60 شخصًا ، وأصيب أكثر من 2000 شخص واعتقل الآلاف ، مع أضرار في الممتلكات تجاوزت مليار دولار.

    وقال قائد شرطة جونو إد ميرسر في اجتماع حيث كان معظم الناس يرتدون أقنعة وبعض أغاني ألاسكا الأصلية: "نحن لا نتسامح مع الاستخدام المفرط للقوة".

    جاء استعراض القوة في مينيابوليس بعد ثلاثة أيام عندما تجنبت الشرطة إلى حد كبير المتظاهرين، وبعد أن ضخت الولاية أكثر من 4000 جندي من الحرس الوطني إلى مينيابوليس وقالت إن العدد سيرتفع قريبًا إلى حوالي 11000.

    وقال الحاكم تيم فالز، الذي قال أيضًا إن القوات المحلية قد هزمت في اليوم السابق: "لم يعد الوضع في مينيابوليس كما كان بأي حال من الأحوال. إن الأمر يتعلق بمهاجمة المجتمع المدني وغرس الخوف وتعطيل مدننا العظيمة".

    وكان بعض السكان سعداء برؤية الاضطراب تتبدد.

    "أعيش هنا".. قالت إيمان محمد، التي شهد حيها العديد من الحرائق ليلة الجمعة، مضيفة "لم أتمكن من النوم". وقالت محمد إنها تعاطفت مع الاحتجاجات السلمية على وفاة فلويد لكنها اختلفت مع العنف: "الخطأ لا يعالج بشكل خاطئ".

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    الكلمات الدلالية:
    السود, أعمال شغب, أمريكا
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