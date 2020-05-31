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    ليس كورونا... البابا فرانسيس يدعو إلى القضاء على هذا الوباء العالمي

    © REUTERS / POOL
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    قال البابا فرانسيس إن عالم ما بعد فيروس كورونا سيكون مختلفا تماما عما قبله، داعيا إلى مجتمع "أكثر عدالة وإنصافا".

    وذكر بابا الفاتيكان، اليوم الأحد في رسالة عبر الفيديو، إن تاريخ الإنسانية يظهر إن العالم يتغير بعد الأحداث الكبرى، ومن بينها الأوبئة، سواء للأفضل أو الأسوأ، وذلك بحسب الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

    بابا الفاتيكان فرانسيس خلال القداس في ساحة القديس بيتر الخالية بسبب الحجر الصحي المفروض في الفاتينكان، إيطاليا 15 مارس 2020
    © AFP 2020 / Vatican Media
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    وقال البابا في العظة "العالم يعاني اليوم خاصة لدى الأكثر فقرا المنبوذين"، مشددا على ضرورة بناء مجتمع "أكثر عدلا وإنصافا ومسيحية" ومطالبا "بوضع حد لوباء الفقر العالمي".

    وكان البابا قد حث، أمس السبت، الساسة على توجيه الأموال التي يتم إنفاقها على الأسلحة إلى مجالات البحوث لمنع حدوث جائحة أخرى، وذلك خلال قيادته لأكبر تجمع في الفاتيكان منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

    ورأس البابا فرانسيس قداسا في الهواء الطلق حضره حوالي 130 شخصا منهم العديد ممن تضرروا مباشرة من وباء فيروس كورونا، بحسب وكالة "رويترز".

    وكان من بين المشاركين في الصلاة أطباء وممرضون وسائقو سيارات إسعاف إيطاليون، وكذلك عدد ممن تعافوا من فيروس كورونا أو فقدوا أحدا من ذويهم. وأودت الجائحة بحياة ما يزيد على 33 ألفا في إيطاليا.

    وفي ختام القداس، قال البابا فرانسيس إنه يتعين على الزعماء الوطنيين أن يتخذوا موقفا بعيد النظر وأن يساعدوا أشد الناس احتياجا الآن ويضعوا حلولا اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد".

    ودعا الزعماء إلى "توجيه المبالغ الطائلة التي تُنفق على حيازة المزيد من الأسلحة وجعلها أقوى بدلا من ذلك لصالح إجراء ما يكفي من البحوث (بهدف) منع مثل هذه الكوارث في المستقبل".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الفاتيكان, البابا فرانسيس الأول
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