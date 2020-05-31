وزير الدفاع الإسرائيلي يعتذر عن مقتل الفلسطينيي المصاب بالتوحد على يد الشرطة

اعتذر وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار القاتلة على رجل فلسطيني غير مسلح مصاب بالتوحد.

وأثار إطلاق النار على إياد الحلاق، 32 عاما، في البلدة القديمة بالقدس يوم السبت إدانات واسعة وأعاد إحياء الشكاوى التي تزعم استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية

وأدلى بيني غانتس، وهو أيضا رئيس الوزراء "المناوب'' لإسرائيل بموجب اتفاق لتقاسم السلطة، بهذه التصريحات في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي. حيث جلس بالقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لم يشر إلى الحادث في ملاحظاته الافتتاحية.

وحسب "أسوشيتد برس" قال غانتس: "نأسف حقًا للحادث الذي قُتل فيه إياد الحلاق ونشارك حزن الأسرة. أنا متأكد من أن هذا الموضوع سيتم التحقيق فيه بسرعة وسيتم التوصل إلى استنتاجات".

وقال أقارب الحلاق إنه مصاب بالتوحد وكان في طريقه إلى مدرسة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة حيث كان يدرس كل يوم عندما أطلق عليه الرصاص.

"شو ذنبه يقتلوه بدم بارد؟"..

والدة الشـ ـهــيد إياد الحلاق تروي تفاصيل إعدام ابنها أمام باب الأسباط بالقدس المحتلة pic.twitter.com/lL3rI7KZge — وكالة شهاب (@ShehabAgency) May 30, 2020

وقالت الشرطة في بيان إنها رصدت مشتبها به "بشيء مشبوه يشبه المسدس''، وعندما رفض إطاعة أوامر التوقف، فتح الضباط النار. وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد في وقت لاحق إنه لم يتم العثور على سلاح.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضباط المتورطين تم استجوابهم بعد الحادث حسب البروتوكول، وأرسل محام يمثل أحدهم تعازيه للعائلة في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي.

ونفذ مهاجمون فلسطينيون ليس لهم صلات واضحة بالجماعات المسلحة سلسلة من عمليات الطعن وإطلاق النار وهجمات بالسيارات في السنوات الأخيرة.

حزن وألم يعتصران والد الشهــيد إيـاد الحـلاق الذي أعدمـه الاحتـلال أثناء توجهه لمدرسته في القدس المحتلة. pic.twitter.com/maydLGSQsK — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 30, 2020

واتهم الفلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية منذ فترة طويلة قوات الأمن الإسرائيلية باستخدام القوة المفرطة في بعض الحالات، إما عن طريق قتل الأفراد الذين يمكن القبض عليهم أو استخدام القوة المميتة عندما لا تكون حياتهم في خطر.

وقارن بعض النشطاء المؤيدين للفلسطينيين إطلاق النار يوم السبت بالحالات الأخيرة لعنف الشرطة في الولايات المتحدة.