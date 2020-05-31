تسجيل
14:10 GMT31 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    دمشق

    بعد كوريا الشمالية... سوريا تؤيد إجراءات الصين في هونغ كونغ وترفض التدخل الأمريكي

    youtube/sarsyria
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202005311045577633-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A/

    نددت الحكومة السورية بما وصفته بالتدخلات الخارجية في شؤون الصين، وأعلنت تأييدها ودعمها لقرار الصين تطبيق قوانين الأمن الوطنية في مدينة هونغ كونغ الذاتية الحكم.

    وبحسب وكالة "سانا"، أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، تأييد سوريا للقرارات الصينية في هذا الشأن ورفضها التدخلات الأمريكية والغربية في الشؤون الصينية.

    عودة الاحتجاجات والاشتباكات في هونغ كونغ، 24 مايو 2020
    © AFP 2020 / Isaac Lawrence
    لماذا أثار قانون الأمن القومي الصيني غضب سكان هونغ كونغ... فيديو وصور
    وأفاد المصدر: "تؤيد حكومة الجمهورية العربية السورية قرار الدورة الثالثة لمجلس الشعب الوطني الثالث عشر لجمهورية الصين الشعبية المتضمن الموافقة على وضع قانون لتحسين نظام الآليات القانونية والتنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بهدف الحفاظ على الأمن والسلامة الإقليمية المنصوص عليها في إطارها القانوني الداخلي وفي القانون الدولي وتعزيز عملية التنمية وتقوية المؤسسات الشرعية وضمان أمنها على كامل أراضيها".

    وأضاف المصدر إن: "سورية ترفض التدخلات الخارجية في شؤون جمهورية الصين الشعبية وخاصة منها الأمريكية والغربية الأخرى وتعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول على أراضيها وتؤكد أنه لا يحق لأي دولة أو طرف التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة وذات السيادة"

    وختم المصدر إن سورية تؤكد على وحدة وسلامة أراضي جمهورية الصين الشعبية وسيادتها على أراضيها وعلى أمنها واستقرارها وعلى مبدأ الصين الواحدة وتطالب جميع الدول باحترام ذلك.

    وكانت كوريا الشمالية أعربت عن دعمها لقرار الصين تطبيق قوانين الأمن الوطنية في مدينة هونغ كونغ الذاتية الحكم، واصفة الإجراء بأنه "خطوة مشروعة" لحماية أمن البلاد.

    ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله: "لكون قضية هونغ كونغ تعتبر شأنا داخليا للصين، لا يحق لأي دولة أو قوة أن تقول أي شيء عن هذه المسألة"، وفقا وكالة رويترز .

    وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لينغ تشيانغ، قال في مؤتمر صحفي يوم الجمعة أمس الأول، إن الصين تدعو الدول الأخرى إلى الكف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ.

    وذكر الدبلوماسي وتعليقا على البيان العام لوزارات خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية: "إن الدول المعنية تتدخل بشكل صارخ في شؤون هونغ كونغ وفي الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية، والصين تدين ذلك وتعرب عن احتجاج شديد، وقد قدمنا ​​عرضا للدول المعنية ... نحث جميع الدول ذات الصلة على احترام سيادة الصين ووقف أي محاولات للتدخل في شؤون هونغ كونغ".

    كما دعا المتحدث باسم الخارجية الصينية، الولايات المتحدة للتوقف الفوري عن التلاعبات السياسية بشأن هونغ كونغ بعد طلب الأخيرة مناقشة مشروع قانون يخص أمن هونغ كونغ في مجلس الأمن الدولي.

    انظر أيضا:

    لماذا أثار قانون الأمن القومي الصيني غضب سكان هونغ كونغ... فيديو وصور
    الصين تدعو الدول الأخرى إلى الكف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ
    أمريكا تبيع ممتلكاتها في هونغ كونغ
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رجل يرتدي كمامة من صنع يديه في تشيناي، في الهند 26  مايو/ أيار 2020
    ماذا حدث بحلول نهاية الربيع... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    محاربون قدامى أمريكيون يتوجهون إلى روسيا
    محاربون قدامى أمريكيون يتوجهون إلى روسيا
    مدينة الدقم.. قلعة سلطان عمان الاقتصادية الضخمة
    مدينة الدقم.. قلعة سلطان عمان الاقتصادية الضخمة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك