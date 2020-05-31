بعد كوريا الشمالية... سوريا تؤيد إجراءات الصين في هونغ كونغ وترفض التدخل الأمريكي

نددت الحكومة السورية بما وصفته بالتدخلات الخارجية في شؤون الصين، وأعلنت تأييدها ودعمها لقرار الصين تطبيق قوانين الأمن الوطنية في مدينة هونغ كونغ الذاتية الحكم.

وبحسب وكالة "سانا"، أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، تأييد سوريا للقرارات الصينية في هذا الشأن ورفضها التدخلات الأمريكية والغربية في الشؤون الصينية.

وأفاد المصدر: "تؤيد حكومة الجمهورية العربية السورية قرار الدورة الثالثة لمجلس الشعب الوطني الثالث عشر لجمهورية الصين الشعبية المتضمن الموافقة على وضع قانون لتحسين نظام الآليات القانونية والتنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بهدف الحفاظ على الأمن والسلامة الإقليمية المنصوص عليها في إطارها القانوني الداخلي وفي القانون الدولي وتعزيز عملية التنمية وتقوية المؤسسات الشرعية وضمان أمنها على كامل أراضيها".

وأضاف المصدر إن: "سورية ترفض التدخلات الخارجية في شؤون جمهورية الصين الشعبية وخاصة منها الأمريكية والغربية الأخرى وتعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول على أراضيها وتؤكد أنه لا يحق لأي دولة أو طرف التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة وذات السيادة"

وختم المصدر إن سورية تؤكد على وحدة وسلامة أراضي جمهورية الصين الشعبية وسيادتها على أراضيها وعلى أمنها واستقرارها وعلى مبدأ الصين الواحدة وتطالب جميع الدول باحترام ذلك.

وكانت كوريا الشمالية أعربت عن دعمها لقرار الصين تطبيق قوانين الأمن الوطنية في مدينة هونغ كونغ الذاتية الحكم، واصفة الإجراء بأنه "خطوة مشروعة" لحماية أمن البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله: "لكون قضية هونغ كونغ تعتبر شأنا داخليا للصين، لا يحق لأي دولة أو قوة أن تقول أي شيء عن هذه المسألة"، وفقا وكالة رويترز .

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لينغ تشيانغ، قال في مؤتمر صحفي يوم الجمعة أمس الأول، إن الصين تدعو الدول الأخرى إلى الكف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ.

وذكر الدبلوماسي وتعليقا على البيان العام لوزارات خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية: "إن الدول المعنية تتدخل بشكل صارخ في شؤون هونغ كونغ وفي الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية، والصين تدين ذلك وتعرب عن احتجاج شديد، وقد قدمنا ​​عرضا للدول المعنية ... نحث جميع الدول ذات الصلة على احترام سيادة الصين ووقف أي محاولات للتدخل في شؤون هونغ كونغ".

كما دعا المتحدث باسم الخارجية الصينية، الولايات المتحدة للتوقف الفوري عن التلاعبات السياسية بشأن هونغ كونغ بعد طلب الأخيرة مناقشة مشروع قانون يخص أمن هونغ كونغ في مجلس الأمن الدولي.