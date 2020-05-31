"يتجنبها الإعلام"... الوجه الآخر للمظاهرات في أمريكا... فيديو وصور

انتشرت مقاطع فيديو موحشة من الدماء والنار في الفترة الأخيرة لمظاهرات في مختلف الولايات الأمريكية بسبب مقتل رجل من أصول أفريقية تحت ركبة شرطي.

كما ظهرت مؤخرا صورا ومقاطع فيديو تبين الوجه الآخر للمظاهرات. وكتبت المستخدمة كايلي، لحظات جميلة خلال الاحتجاجات التي يتجنبها الإعلام.

the media won’t show this beautiful moment during the protest, so we must. pic.twitter.com/MjyOclXrAk — jelz ⁷ (@cchimbap) May 31, 2020

ويظهر على أحد مقاطع الفيديو مواطنين أمريكيين يحتجون بسلام وهم يرقصون مع لائحات.

police take a knee with protesters

miami, fl pic.twitter.com/D2ETA4BW1L — kylee (@tomakeupwityou) May 31, 2020

وتداول المستخدمون صورا للشرطة وهم يقفون على ركبة واحدة مع المحتجين احتراما لروح الضحية.

وفي مقطع فيديو آخر، يظهر طلاب المدرسة وهم يغنون "أين الحب؟".

ثم تضامن رجال الشرطة مع المحتجين مع لائحات، وكُتب على أحد منها "نحن عرق واحد... الجنس البشري". وحمل شرطي آخر لائحة تقول، "العدالة لجورج".

police stand with protesters pic.twitter.com/Fl29miKBtw — kylee (@tomakeupwityou) May 31, 2020

وتسببت وفاة جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض، بطريقة وحشية، في غضب بمدينة مينيابوليس. وأغلق جهاز الأمن السري الأمريكي مبنى البيت الأبيض، مساء الجمعة، مع وصول الاحتجاجات إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن.