بعد أكثر من عام على احتراقها.. فتح فناء "كاتدرائية نوتردام" أمام الجمهور.. صور وفيديو

Plus d’un an après l’incendie, réouverture du parvis de #NotreDame en présence du Maire @ArielWeilT, de la Maire de Paris @Anne_Hidalgo, de Mgr Chauvet et Mgr Aupetit.



Les Parisiennes et les Parisiens peuvent de nouveau profiter de cet espace de liberté d’exception. pic.twitter.com/d71MYvFm2V